Starker Wochentag in Wien: ATX mit Kursplus

ATX-Handel am zweiten Tag der Woche.

Um 15:42 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,29 Prozent höher bei 3 625,27 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 116,383 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,386 Prozent auf 3 600,67 Punkte an der Kurstafel, nach 3 614,61 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 3 628,65 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 599,30 Einheiten.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, einen Stand von 3 566,61 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 07.02.2024, einen Stand von 3 378,98 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.05.2023, erreichte der ATX einen Wert von 3 216,88 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 6,25 Prozent. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 3 628,65 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 305,62 Punkten.

ATX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 4,59 Prozent auf 20,98 EUR), Raiffeisen (+ 2,72 Prozent auf 17,36 EUR), OMV (+ 1,54 Prozent auf 44,82 EUR), Erste Group Bank (+ 1,18 Prozent auf 45,45 EUR) und BAWAG (+ 0,95 Prozent auf 58,45 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Verbund (-5,39 Prozent auf 71,05 EUR), CA Immobilien (-2,60 Prozent auf 30,02 EUR), voestalpine (-1,93 Prozent auf 25,34 EUR), DO (-0,83 Prozent auf 143,40 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,47 Prozent auf 42,30 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 249 808 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Verbund-Aktie mit 25,639 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.

Dieses KGV weisen die ATX-Mitglieder auf

Die Raiffeisen-Aktie hat mit 3,02 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die OMV-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,36 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at