Starker Wochentag in Wien: ATX Prime mit Kursplus

Am fünften Tag der Woche halten sich die Börsianer in Wien zurück.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,10 Prozent stärker bei 1 787,32 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,013 Prozent fester bei 1 785,85 Punkten in den Freitagshandel, nach 1 785,62 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 1 791,64 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 783,10 Punkten erreichte.

ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der ATX Prime bereits um 0,893 Prozent zu. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 26.03.2024, den Wert von 1 758,76 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.01.2024, stand der ATX Prime noch bei 1 738,70 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 26.04.2023, den Stand von 1 633,71 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 4,28 Prozent. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 1 802,56 Punkten. Bei 1 664,49 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell STRABAG SE (+ 3,13 Prozent auf 41,15 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,31 Prozent auf 6,20 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,96 Prozent auf 114,20 EUR), voestalpine (+ 1,75 Prozent auf 25,52 EUR) und Wolford (+ 1,53 Prozent auf 3,98 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Österreichische Post (-5,76 Prozent auf 30,25 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,93 Prozent auf 7,94 EUR), Polytec (-2,15 Prozent auf 3,18 EUR), Marinomed Biotech (-1,94 Prozent auf 17,65 EUR) und AMAG (-1,15 Prozent auf 25,80 EUR) unter Druck.

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die IMMOFINANZ-Aktie aufweisen. 322 904 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 24,632 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf

Die Warimpex-Aktie hat mit 2,60 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,45 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

