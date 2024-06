Starker Wochentag in Wien: ATX Prime schlussendlich fester

Der ATX Prime wagte sich am Abendnicht aus der Reserve.

Letztendlich ging der ATX Prime den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0,11 Prozent) bei 1 828,56 Punkten aus dem Mittwochshandel. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,010 Prozent auf 1 826,64 Punkte an der Kurstafel, nach 1 826,46 Punkten am Vortag.

Bei 1 835,56 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 1 812,34 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 1,02 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, betrug der ATX Prime-Kurs 1 798,02 Punkte. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 05.03.2024, den Wert von 1 697,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.06.2023, wies der ATX Prime 1 591,86 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 6,68 Prozent. Bei 1 889,08 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 664,49 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Rosenbauer (+ 5,10 Prozent auf 33,00 EUR), UBM Development (+ 3,45 Prozent auf 21,00 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,39 Prozent auf 21,94 EUR), voestalpine (+ 2,66 Prozent auf 26,28 EUR) und CA Immobilien (+ 1,80 Prozent auf 30,46 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil OMV (-9,04 Prozent auf 41,04 EUR), Marinomed Biotech (-4,80 Prozent auf 12,90 EUR), ZUMTOBEL (-1,97 Prozent auf 5,98 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,84 Prozent auf 37,35 EUR) und Kapsch TrafficCom (-1,38 Prozent auf 8,58 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Im ATX Prime ist die CA Immobilien-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 092 255 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX Prime mit 26,925 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 2,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,26 Prozent, die höchste im Index.

