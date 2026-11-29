Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
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29.11.2026 22:49:57
Stellantis: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 28, 2026, Stellantis (NYSE:STLA) reaffirmed its full-year guidance while executing a cost-reduction program across its global assembly network. For long-term investors, the automaker is trading short-term volume growth for factory efficiency, tighter dealer inventory, and structural savings to secure positive free cash flow next year.
Three things management said stand out.
Stellantis is deploying artificial intelligence tools and component redesigns through its Value Creation Program, an internal cost savings initiative, to strip out €6 billion in expenses. Early execution in logistics and maintenance is already yielding cash savings ahead of schedule.
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