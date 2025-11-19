Stellantis Aktie

Stellantis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

19.11.2025 02:30:12

Stellantis Customers To Gain Access To 28,000 Tesla Superchargers Starting 2026

(RTTNews) - Stellantis announced the adoption of the North American Charging System (NACS) for select battery-electric vehicles (BEVs) in North America, Japan, and South Korea. This strategic move will provide Stellantis customers with future access to more than 28,000 Tesla Superchargers across all five countries, significantly expanding fast-charging convenience and enabling greater confidence in long-distance travel.

Beginning in early 2026, Stellantis BEVs in North America will be compatible with Tesla Supercharger locations, with Japan and South Korea following in 2027. This rollout will start with existing North American BEVs such as the Jeep Wagoneer S and Dodge Charger Daytona, and will later include the all-electric 2026 Jeep Recon along with other upcoming models.

Further details regarding network accessibility and adapter solutions for current Stellantis BEV models across brands in North America, Japan, and South Korea will be shared at a later stage.

18.11.25 Stellantis Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.25 Stellantis Verkaufen DZ BANK
05.11.25 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
31.10.25 Stellantis Hold Deutsche Bank AG
30.10.25 Stellantis Overweight JP Morgan Chase & Co.
Stellantis 8,40 -5,19%

