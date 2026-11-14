STMicroelectronics Aktie
WKN: 893438 / ISIN: NL0000226223
|
14.11.2026 19:45:02
STMicro: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings conference call, held on Oct. 29, 2026, STMicro (NYSE:STM) announced net revenues of $3.76 billion while highlighting accelerating sales in artificial intelligence data centers. Long-term investors care because high-margin optical interconnects and power management chips position the business for steady expansion as cloud infrastructure scales, showing it's ready to capture server spending.
Three things management said stand out.
Data center infrastructure requires integrated circuits, or ICs, that process optical signals and manage heavy electrical loads efficiently, and STMicro isn't slowing down its rollout. Management expects data center sales to hit $1.3 billion in 2026 before more than doubling in 2027.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu STMicroelectronics N.V.
|
29.10.26
|STMicroelectronics-Aktie steigt: Umsatz über Erwartungen, Gewinn bleibt dahinter zurück (finanzen.at)
|
28.10.26
|Ausblick: STMicroelectronics zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
14.10.26
|Erste Schätzungen: STMicroelectronics stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.09.26
|Aktien von Infineon, STMicroelectronics und Co. mit Rückenwind: Meta beflügelt Tech- und Chipwerte (dpa-AFX)
|
24.07.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für STMicro auf 68 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
23.07.26
|STMicroelectronics hit by doubts over AI spending boom (Financial Times)
|
23.07.26
|STMicroelectronics-Aktie rutscht ab: Erwartungen trotz starkem Quartal verfehlt (finanzen.at)
|
23.07.26
|AKTIEN IM FOKUS 2: Infineon leidet unter STMicro und Texas Instruments (dpa-AFX)
Analysen zu STMicroelectronics N.V.
|02.11.26
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|30.10.26
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|30.10.26
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|30.10.26
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|30.10.26
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|STMicroelectronics Equal Weight
|Barclays Capital
|29.06.26
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|STMicroelectronics N.V.
|42,36
|0,97%
|STMicroelectronics N.V. NY Registered Shs
|42,40
|1,44%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.