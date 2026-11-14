STMicroelectronics Aktie

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WKN: 893438 / ISIN: NL0000226223

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14.11.2026 19:45:02

STMicro: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings conference call, held on Oct. 29, 2026, STMicro (NYSE:STM) announced net revenues of $3.76 billion while highlighting accelerating sales in artificial intelligence data centers. Long-term investors care because high-margin optical interconnects and power management chips position the business for steady expansion as cloud infrastructure scales, showing it's ready to capture server spending.

Three things management said stand out.

Data center infrastructure requires integrated circuits, or ICs, that process optical signals and manage heavy electrical loads efficiently, and STMicro isn't slowing down its rollout. Management expects data center sales to hit $1.3 billion in 2026 before more than doubling in 2027.

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30.10.26 STMicroelectronics Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 STMicroelectronics Buy UBS AG
30.10.26 STMicroelectronics Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.10.26 STMicroelectronics Neutral JP Morgan Chase & Co.
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