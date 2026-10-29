STMicroelectronics Aktie
|43,12EUR
|-0,24EUR
|-0,55%
WKN: 893438 / ISIN: NL0000226223
29.10.2026 12:45:23
STMicroelectronics Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für STMicroelectronics mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Buy" belassen. Ergebnisse und Ausblick des Chipkonzerns lägen leicht über den Erwartungen, schrieb Janardan Menon am Donnerstagmorgen nach dem Quartalsbericht./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 02:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 02:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Buy
|
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
68,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
43,58 €
|
Abst. Kursziel*:
56,03%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
43,12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
57,72%
|
Analyst Name::
Janardan Menon
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu STMicroelectronics N.V.
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28.10.26
|Ausblick: STMicroelectronics zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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14.10.26
|Erste Schätzungen: STMicroelectronics stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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22.09.26
|Aktien von Infineon, STMicroelectronics und Co. mit Rückenwind: Meta beflügelt Tech- und Chipwerte (dpa-AFX)
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24.07.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für STMicro auf 68 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
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23.07.26
|STMicroelectronics hit by doubts over AI spending boom (Financial Times)
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23.07.26
|STMicroelectronics-Aktie rutscht ab: Erwartungen trotz starkem Quartal verfehlt (finanzen.at)
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23.07.26
|AKTIEN IM FOKUS 2: Infineon leidet unter STMicro und Texas Instruments (dpa-AFX)
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23.07.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt STMicro auf 'Buy' - Ziel 82 Euro (dpa-AFX)
Analysen zu STMicroelectronics N.V.
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|Jefferies & Company Inc.
|11:04
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|21.10.26
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|12:45
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:04
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|21.10.26
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|12:45
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:04
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|30.09.26
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|14.09.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|24.04.26
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|21.10.26
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|STMicroelectronics Equal Weight
|Barclays Capital
|29.06.26
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.06.26
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.04.26
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|STMicroelectronics N.V.
|43,12
|-0,55%
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|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:22
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|13:19
|Microsoft Buy
|UBS AG
|13:19
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|13:11
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:09
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|13:06
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|13:01
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:57
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:56
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|12:55
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:50
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:49
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|12:46
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:45
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:43
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:43
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:42
|DWS Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:41
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:40
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|12:33
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:29
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:25
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:25
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:17
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:14
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|12:11
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:08
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|12:07
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:02
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|11:52
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:51
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:51
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:45
|Unilever Sell
|UBS AG
|11:45
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|11:45
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|11:44
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:43
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:21
|Danone Buy
|UBS AG
|11:21
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|11:20
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|11:19
|BASF Neutral
|UBS AG
|11:11
|Vonovia Buy
|UBS AG
|11:08
|Befesa Buy
|UBS AG
|11:07
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|11:04
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|11:04
|ING Group Buy
|UBS AG
|10:58
|adidas Neutral
|UBS AG
|10:54
|BBVA Neutral
|UBS AG