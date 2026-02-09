Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|
09.02.2026 23:02:34
Stock Market Today, Feb. 9: Oracle Climbs on AI Optimism Despite Software Sector Weakness
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) rose 0.47% to 6,964.82, the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) gained 0.90% to 23,238.67 on AI‑linked tech strength, while the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) inched up 0.04% to 50,135.86 after briefly slipping back below 50,000.Oracle (NYSE:ORCL) climbed as one of the S&P 500’s notable winners, helping offset pressure in software broadly, while Merck & Co (NYSE:MRK) declined as money rotated out of some defensive healthcare names. On the Nasdaq, Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR) extended gains and Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD) rallied ahead of its earnings release.Markets broadly built upon Friday’s strong tech recovery to start this week. AI-driven tech rotation continued with perceived winners like hardware maker Nvidia (NASDAQ:NVDA) continuing to surge while software and service stocks dropped again. Investors feel AI agents could make traditional software as a service (SaaS) business models somewhat obsolete. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
