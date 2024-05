STOXX 50 aktuell: STOXX 50 notiert zum Start im Minus

Das macht das Börsenbarometer in Europa am Mittwochmorgen.

Am Mittwoch verbucht der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX Verluste in Höhe von 0,29 Prozent auf 4 465,39 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,112 Prozent schwächer bei 4 473,28 Punkten in den Handel, nach 4 478,28 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 465,37 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 4 477,00 Einheiten.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang einen Verlust von 0,702 Prozent. Der STOXX 50 lag vor einem Monat, am 29.04.2024, bei 4 413,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.02.2024, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 277,81 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 29.05.2023, notierte der STOXX 50 bei 4 023,24 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 9,13 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 543,01 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 010,21 Punkten.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit BP (+ 1,28 Prozent auf 4,93 GBP), SAP SE (+ 0,52 Prozent auf 178,14 EUR), UniCredit (+ 0,49 Prozent auf 36,62 EUR), AstraZeneca (+ 0,08 Prozent auf 120,38 GBP) und HSBC (+ 0,04 Prozent auf 6,87 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen National Grid (-2,37 Prozent auf 8,56 GBP), UBS (-1,27 Prozent auf 27,95 CHF), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,27 Prozent auf 65,54 EUR), Rio Tinto (-1,16 Prozent auf 55,24 GBP) und Reckitt Benckiser (-0,93 Prozent auf 43,38 GBP).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Das Handelsvolumen der National Grid-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 3 424 685 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 544,017 Mrd. Euro macht die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 5,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). BAT lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,05 Prozent.

Redaktion finanzen.at