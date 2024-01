STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 beginnt Montagshandel im Minus

Der STOXX 50 setzt am Morgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Montag steht der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,13 Prozent im Minus bei 4 092,18 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,094 Prozent auf 4 093,58 Punkte an der Kurstafel, nach 4 097,42 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Montag sein Tagestief bei 4 087,32 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 096,35 Punkten lag.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 08.12.2023, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 064,68 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, mit 3 888,74 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 06.01.2023, bei 3 817,19 Punkten.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Bayer (+ 0,95 Prozent auf 35,56 EUR), RELX (+ 0,74 Prozent auf 31,23 GBP), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,37 Prozent auf 62,78 EUR), Novartis (+ 0,37 Prozent auf 90,74 CHF) und SAP SE (+ 0,35 Prozent auf 137,56 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen BP (-0,98 Prozent auf 4,69 GBP), Glencore (-0,91 Prozent auf 4,59 GBP), Deutsche Telekom (-0,82 Prozent auf 22,25 EUR), National Grid (-0,51 Prozent auf 10,70 GBP) und Rio Tinto (-0,47 Prozent auf 56,73 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die HSBC-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 1 522 234 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 434,020 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,38 Prozent an der Spitze im Index.

