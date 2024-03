STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 liegt mittags im Plus

Das macht das Börsenbarometer in Europa am vierten Tag der Woche.

Um 12:10 Uhr geht es im STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,40 Prozent aufwärts auf 4 417,13 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,002 Prozent leichter bei 4 399,66 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 4 399,73 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 4 419,88 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 399,66 Punkten lag.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 1,55 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 14.02.2024, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 216,49 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 14.12.2023, einen Wert von 4 071,85 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 14.03.2023, wies der STOXX 50 3 825,60 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 7,95 Prozent zu Buche. Bei 4 419,88 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 010,21 Zählern.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Diageo (+ 1,67 Prozent auf 29,60 GBP), Richemont (+ 1,49 Prozent auf 149,90 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,07 Prozent auf 42,50 CHF), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,90 Prozent auf 73,14 EUR) und UBS (+ 0,72 Prozent auf 28,03 CHF). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Roche (-3,15 Prozent auf 233,40 CHF), RELX (-1,06 Prozent auf 33,75 GBP), HSBC (-0,96 Prozent auf 5,86 GBP), Rio Tinto (-0,73 Prozent auf 48,69 GBP) und BASF (-0,65 Prozent auf 49,27 EUR) unter Druck.

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Glencore-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 6 609 183 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 546,914 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

STOXX 50-Fundamentaldaten

Im STOXX 50 verzeichnet die Santander-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 10,43 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

