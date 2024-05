STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 verbucht schlussendlich Abschläge

Der STOXX 50 zeigte sich am Donnerstag mit negativen Notierungen.

Der STOXX 50 notierte im STOXX-Handel zum Handelsschluss um 0,44 Prozent schwächer bei 4 372,20 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,045 Prozent leichter bei 4 389,43 Punkten, nach 4 391,41 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 369,80 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 393,16 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 1,29 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 02.04.2024, wurde der STOXX 50 mit 4 398,81 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 02.02.2024, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 206,37 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.05.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 000,65 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 6,85 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4 462,29 Punkten. Bei 4 010,21 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit GSK (+ 1,38 Prozent auf 17,29 GBP), BP (+ 1,26 Prozent auf 5,16 GBP), Enel (+ 1,13) Prozent auf 6,28 EUR), HSBC (+ 1,13 Prozent auf 7,07 GBP) und Deutsche Telekom (+ 1,12 Prozent auf 21,73 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Roche (-2,95 Prozent auf 214,10 CHF), Glencore (-1,67 Prozent auf 4,59 GBP), BASF (-1,04 Prozent auf 48,65 EUR), UniCredit (-0,90 Prozent auf 34,77 EUR) und Zurich Insurance (-0,79 Prozent auf 440,70 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 30 220 754 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 534,075 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Blick

Unter den STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 6,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die BAT-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,20 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

