Air Liquide Aktie

158,22EUR -1,78EUR -1,11%
Air Liquide für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073

05.01.2026 19:26:54

Air Liquide Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air Liquide vor Zahlen zum Schlussquartal 2025 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 199 Euro belassen. Das Wachstum auf vergleichbarer Basis dürfte etwas stärker gewesen sein als im dritten Quartal, schrieb James Hooper in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Geschäftsumfeld habe sich im vierten Quartal für den Gasehersteller nicht stärker verändert./bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 16:25 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 16:35 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Outperform
Unternehmen:
Air Liquide S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
199,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
158,26 € 		Abst. Kursziel*:
25,74%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
158,22 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25,77%
Analyst Name::
James Hooper 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

