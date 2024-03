STOXX-Handel Das macht der STOXX 50 am Mittwochnachmittag

So bewegt sich der STOXX 50 nachmittags.

Der STOXX 50 gibt im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,12 Prozent auf 4 372,34 Punkte nach. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,289 Prozent auf 4 364,84 Punkte an der Kurstafel, nach 4 377,51 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 361,10 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 380,58 Zählern.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0,211 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 20.02.2024, lag der STOXX 50 noch bei 4 268,64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.12.2023, stand der STOXX 50 bei 4 082,18 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.03.2023, betrug der STOXX 50-Kurs 3 777,94 Punkte.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 6,85 Prozent zu. Bei 4 420,04 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 010,21 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell BASF (+ 2,55 Prozent auf 51,89 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 2,20 Prozent auf 168,50 EUR), Siemens (+ 1,83 Prozent auf 176,20 EUR), National Grid (+ 1,68 Prozent auf 10,59 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,22 Prozent auf 42,44 CHF). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil TotalEnergies (-2,70 Prozent auf 63,08 EUR), Richemont (-2,00 Prozent auf 137,05 CHF), UBS (-1,37 Prozent auf 27,31 CHF), Unilever (-1,31 Prozent auf 38,78 GBP) und BP (-1,27 Prozent auf 4,92 GBP).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Glencore-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 8 524 559 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 546,527 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Im STOXX 50 hat die HSBC-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,45 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

