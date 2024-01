STOXX-Handel: Euro STOXX 50 schlussendlich mit Zuschlägen

Der Euro STOXX 50 ging nahezu unverändert (plus 0,03 Prozent) bei 4 468,66 Punkten aus dem Handel. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3,908 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,000 Prozent tiefer bei 4 467,15 Punkten in den Mittwochshandel, nach 4 467,17 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 4 459,54 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 484,80 Zähler.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,154 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, bei 4 523,31 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 10.10.2023, den Stand von 4 205,23 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.01.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 057,46 Punkten.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit SAP SE (+ 1,98 Prozent auf 142,04 EUR), UniCredit (+ 1,18 Prozent auf 25,86 EUR), Ferrari (+ 1,13 Prozent auf 317,30 EUR), Siemens (+ 0,87 Prozent auf 160,78 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,74 Prozent auf 379,60 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Bayer (-2,35 Prozent auf 34,76 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,32 Prozent auf 62,96 EUR), Infineon (-1,18 Prozent auf 34,79 EUR), BASF (-1,08 Prozent auf 45,02 EUR) und BMW (-0,91 Prozent auf 99,90 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 5 062 392 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 345,242 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Im Euro STOXX 50 weist die Stellantis-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,23 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at