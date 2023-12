STOXX-Handel: STOXX 50 beginnt Donnerstagssitzung in der Gewinnzone

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den STOXX 50 auch aktuell aufwärts.

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,11 Prozent höher bei 3 954,72 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 3 955,30 Zählern und damit 0,121 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (3 950,53 Punkte).

Der STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 3 954,72 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 959,49 Punkten lag.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der STOXX 50 bereits um 0,625 Prozent zurück. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 30.10.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 3 802,97 Punkten. Der STOXX 50 stand am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2023, bei 3 976,50 Punkten. Am letzten Handelstag im November, dem 30.11.2022, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 3 795,90 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 gewann der Index bereits um 7,30 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 089,95 Punkten. Bei 3 658,90 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit BP (+ 1,50 Prozent auf 4,79 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,50 Prozent auf 34,60 CHF), UBS (+ 1,09 Prozent auf 24,16 CHF), SAP SE (+ 0,87 Prozent auf 145,80 EUR) und Glencore (+ 0,83 Prozent auf 4,48 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil National Grid (-1,02 Prozent auf 10,15 GBP), AstraZeneca (-0,85 Prozent auf 99,47 GBP), Richemont (-0,78 Prozent auf 108,65 CHF), Nestlé (-0,72 Prozent auf 98,42 CHF) und BASF (-0,64 Prozent auf 42,70 EUR).

Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 1 242 224 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 411,634 Mrd. Euro weist die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder

Unter den STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 4,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die BAT-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,54 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

