STOXX-Handel STOXX 50 präsentiert sich zum Start leichter

Am Dienstag bewegt sich der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,15 Prozent leichter bei 4 309,37 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,062 Prozent höher bei 4 318,62 Punkten, nach 4 315,96 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 4 318,62 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 309,20 Punkten erreichte.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 05.02.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 216,57 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 05.12.2023, bei 4 034,49 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, lag der STOXX 50-Kurs bei 3 924,59 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 5,31 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4 320,75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten erreicht.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit GSK (+ 0,79 Prozent auf 16,81 GBP), Novartis (+ 0,54 Prozent auf 90,67 CHF), Enel (+ 0,30 Prozent auf 5,92 EUR), RELX (+ 0,29 Prozent auf 34,20 GBP) und National Grid (+ 0,14 Prozent auf 10,41 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Rio Tinto (-1,12 Prozent auf 50,33 GBP), Glencore (-1,00 Prozent auf 3,76 GBP), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,90 Prozent auf 42,03 EUR), Richemont (-0,84 Prozent auf 141,20 CHF) und HSBC (-0,81 Prozent auf 6,03 GBP).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Das Handelsvolumen der Glencore-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 1 821 090 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Novo Nordisk-Aktie mit 508,938 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,06 zu Buche schlagen. Die BAT-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,37 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

