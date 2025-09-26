STRABAG Aktie
WKN: STR / ISIN: AT000000STR1
|Australien
|
26.09.2025 11:16:00
STRABAG-Aktie höher: Tochter Georgiou zieht Auftrag über 125 Millionen Euro an Land
Der Auftrag der australischen Verkehrsbehörde umfasst den Umbau von Kreuzungen, den Bau einer Brücke und Unterführungen. Die Arbeiten haben bereits begonnen und sollen 2028 fertiggestellt werden.
Die STRABAG-Aktie gewinnt im Wiener Handel zeitweise 1,19 Prozent auf 76,80 Euro.
APA
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Goran Bogicevic / Shutterstock.com
Nachrichten zu STRABAG SEmehr Nachrichten
|
10:04
|ATX-Wert STRABAG SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in STRABAG SE von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
25.09.25
|Börse Wien: ATX Prime zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
25.09.25
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.at)
|
25.09.25
|Schwacher Handel: So performt der ATX Prime nachmittags (finanzen.at)
|
25.09.25
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX präsentiert sich am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
25.09.25
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime am Donnerstagmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
25.09.25
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX liegt am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.at)
|
25.09.25
|Verluste in Wien: ATX sackt zum Handelsstart ab (finanzen.at)