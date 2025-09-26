STRABAG-Aktie höher: Tochter Georgiou zieht Auftrag über 125 Millionen Euro an Land

Die STRABAG-Tochter Georgiou hat in Australien einen 125 Millionen Euro schweren Auftrag für die Planung und den Umbau zweier Verkehrsknotenpunkte des stark frequentierten Reid Highway in Perth bekommen.

Der Auftrag der australischen Verkehrsbehörde umfasst den Umbau von Kreuzungen, den Bau einer Brücke und Unterführungen. Die Arbeiten haben bereits begonnen und sollen 2028 fertiggestellt werden.

Die STRABAG-Aktie gewinnt im Wiener Handel zeitweise 1,19 Prozent auf 76,80 Euro.

APA