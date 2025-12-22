TecDAX-Wert SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 50,00 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 20,000 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 19.12.2025 780,40 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 39,02 EUR belief. Damit wäre die Investition 21,96 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) bezifferte sich zuletzt auf 745,89 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at