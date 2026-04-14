Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
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14.04.2026 09:00:00
Sustainable Impact Report 2025
Am 14. April 2026 veröffentlichte Henkel den Sustainable Impact Report 2025.Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.
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