Symrise-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Buy

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Symrise von 113 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Aromen- und Duftstoffehersteller dürfte im laufenden Jahr weiter überdurchschnittlich wachsen, schrieb Analyst Charles Eden in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach den jüngsten Zahlen. Der Ausblick lasse Spielraum für positive Überraschungen. Eden hob seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) für 2024 und 2025 an.

Aktienauswertung: Die Symrise-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie notierte um 08:01 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 102,85 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 16,67 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 157 Symrise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2024 legte das Papier um 3,2 Prozent zu. Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 01.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

