Symrise Aktie

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WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

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Papier unter der Lupe 25.09.2026 12:43:47

Symrise-Analyse: Bernstein Research stuft Aktie mit Market-Perform ein

Symrise-Analyse: Bernstein Research stuft Aktie mit Market-Perform ein

Die Symrise-Aktie wurde von Bernstein Research genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Symrise auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Vor den Ende Oktober anstehenden Quartalszahlen habe sich der Aromen- und Duftstoffhersteller auf Investorenveranstaltungen positiv zur Geschäftsentwicklung geäußert, schrieb Victoria Nice in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Sie hob ihre Schätzung für das organische Umsatzwachstum im dritten Quartal ein wenig an auf 5,2 Prozent und liege nun noch etwas deutlicher über der Konsensprognose. Es spreche auch nichts dagegen, dass sich das Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich fortsetze.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Symrise-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Kaum Bewegung ließ sich um 12:26 Uhr bei der Symrise-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 93,30 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 6,11 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 55 068 Symrise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 legte das Papier um 37,7 Prozent zu. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 10.03.2027.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 08:13 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 08:13 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Vitaly Korovin / Shutterstock.com,Symrise

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