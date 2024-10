TecDAX aktuell: So bewegt sich der TecDAX am Dienstagmittag

Am Dienstag wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Am Dienstag springt der TecDAX um 12:11 Uhr via XETRA um 0,59 Prozent auf 3 433,59 Punkte an. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 556,191 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,643 Prozent höher bei 3 435,29 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 413,34 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 3 426,60 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 438,70 Punkten erreichte.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, betrug der TecDAX-Kurs 3 400,57 Punkte. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 01.07.2024, einen Stand von 3 310,65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, einen Wert von 3 019,78 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 3,28 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 3 490,44 Punkte. Bei 3 125,18 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell SÜSS MicroTec SE (+ 3,06 Prozent auf 70,80 EUR), Nemetschek SE (+ 2,58 Prozent auf 95,40 EUR), SMA Solar (+ 2,38 Prozent auf 18,48 EUR), TeamViewer (+ 2,36 Prozent auf 11,69 EUR) und United Internet (+ 2,22 Prozent auf 18,88 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil Carl Zeiss Meditec (-4,15 Prozent auf 68,20 EUR), Elmos Semiconductor (-1,82 Prozent auf 64,90 EUR), PNE (-0,51 Prozent auf 11,80 EUR), EVOTEC SE (-0,47 Prozent auf 6,40 EUR) und Nordex (-0,43 Prozent auf 13,86 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 037 720 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 239,949 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Werte auf

In diesem Jahr verzeichnet die 1&1-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Mit 6,85 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.

