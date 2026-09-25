TecDAX aktuell: TecDAX klettert

Um 12:10 Uhr steigt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,65 Prozent auf 3 983,22 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 562,654 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,797 Prozent auf 3 989,18 Punkte an der Kurstafel, nach 3 957,63 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 996,93 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 974,75 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 0,178 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.08.2026, betrug der TecDAX-Kurs 4 050,72 Punkte. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 25.06.2026, einen Stand von 3 892,72 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 25.09.2025, wies der TecDAX 3 611,71 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 9,90 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4 284,41 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Zähler.

TecDAX-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell Nordex (+ 4,57 Prozent auf 40,30 EUR), SMA Solar (+ 3,85 Prozent auf 58,00 EUR), OHB SE (+ 3,17 Prozent auf 176,00 EUR), Bechtle (+ 1,82 Prozent auf 33,58 EUR) und JENOPTIK (+ 1,73 Prozent auf 41,12 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil ATOSS Software (-3,34 Prozent auf 86,80 EUR), TeamViewer (-1,44 Prozent auf 6,18 EUR), Nemetschek SE (-0,90 Prozent auf 60,80 EUR), HENSOLDT (-0,89 Prozent auf 75,32 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-0,82 Prozent auf 31,28 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 932 731 Aktien gehandelt. Mit 215,212 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

TecDAX-Fundamentaldaten im Blick

Unter den TecDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,55 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at