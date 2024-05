TecDAX aktuell: TecDAX zum Ende des Freitagshandels mit Abgaben

Letztendlich notierte der TecDAX im XETRA-Handel 0,43 Prozent schwächer bei 3 429,12 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 519,467 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,001 Prozent stärker bei 3 444,06 Punkten, nach 3 444,03 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 444,06 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 405,42 Einheiten.

So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 0,741 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 17.04.2024, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 257,06 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, mit 3 408,93 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 17.05.2023, lag der TecDAX noch bei 3 214,84 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 3,14 Prozent zu. Bei 3 490,44 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 175,55 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell freenet (+ 3,74 Prozent auf 23,88 EUR), TeamViewer (+ 2,03 Prozent auf 12,08 EUR), JENOPTIK (+ 1,76 Prozent auf 27,74 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 1,31 Prozent auf 54,30 EUR) und United Internet (+ 0,95 Prozent auf 23,30 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen EVOTEC SE (-3,86 Prozent auf 9,94 EUR), Sartorius vz (-3,28 Prozent auf 268,50 EUR), Nagarro SE (-3,11 Prozent auf 85,80 EUR), Siemens Healthineers (-2,65 Prozent auf 52,88 EUR) und Energiekontor (-1,71 Prozent auf 71,70 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 11 111 853 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 205,548 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

TecDAX-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr hat die 1&1-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. freenet-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,99 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at