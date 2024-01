TecDAX-Handel aktuell: TecDAX beginnt Sitzung mit Gewinnen

Am Freitag bewegt sich der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,14 Prozent höher bei 3 273,80 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 481,077 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,335 Prozent auf 3 280,10 Punkte an der Kurstafel, nach 3 269,15 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 273,54 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 287,18 Punkten.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht gewann der TecDAX bereits um 0,173 Prozent. Vor einem Monat, am 19.12.2023, lag der TecDAX-Kurs bei 3 332,53 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.10.2023, wurde der TecDAX auf 2 895,17 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 19.01.2023, wies der TecDAX einen Stand von 3 141,39 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Minus von 1,53 Prozent zu Buche. Bei 3 373,55 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 187,26 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 2,86 Prozent auf 28,80 EUR), Nagarro SE (+ 1,46 Prozent auf 94,05 EUR), SMA Solar (+ 1,21 Prozent auf 48,46 EUR), Siltronic (+ 1,16 Prozent auf 91,25 EUR) und ADTRAN (+ 1,15 Prozent auf 7,04 USD). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil MorphoSys (-2,29 Prozent auf 37,07 EUR), United Internet (-0,78 Prozent auf 22,82 EUR), JENOPTIK (-0,72 Prozent auf 27,70 EUR), Nordex (-0,71 Prozent auf 9,27 EUR) und Telefonica Deutschland (-0,55 Prozent auf 2,34 EUR) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 315 077 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 169,396 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Fokus

2024 präsentiert die freenet-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,31 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

