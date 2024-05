TecDAX-Handel aktuell: TecDAX liegt zum Handelsende im Minus

Der TecDAX beendete den Donnerstagshandel nahezu unverändert (minus 0,13 Prozent) bei 3 447,57 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 520,562 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0,003 Prozent höher bei 3 452,31 Punkten, nach 3 452,20 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 435,53 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 473,39 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der TecDAX bereits um 0,412 Prozent. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 23.04.2024, einen Wert von 3 286,91 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 23.02.2024, stand der TecDAX bei 3 394,36 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.05.2023, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 264,23 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 3,70 Prozent zu. Der TecDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 490,44 Punkten. 3 175,55 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit SÜSS MicroTec SE (+ 5,18 Prozent auf 58,90 EUR), SMA Solar (+ 3,16 Prozent auf 51,00 EUR), AIXTRON SE (+ 2,84 Prozent auf 23,53 EUR), PNE (+ 2,62 Prozent auf 14,88 EUR) und TeamViewer (+ 1,67 Prozent auf 12,21 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil EVOTEC SE (-6,16 Prozent auf 9,24 EUR), CompuGroup Medical SE (-4,06 Prozent auf 27,38 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,69 Prozent auf 92,35 EUR), 1&1 (-1,94 Prozent auf 17,20 EUR) und Kontron (-1,84 Prozent auf 20,28 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 9 110 854 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 210,100 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der TecDAX-Mitglieder

Die 1&1-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,56 Prozent bei der freenet-Aktie an.

