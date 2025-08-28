AIXTRON Aktie
TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AIXTRON SE von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das AIXTRON SE-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das AIXTRON SE-Papier an diesem Tag bei 5,76 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das AIXTRON SE-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 173,551 AIXTRON SE-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 12,87 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 2 232,73 EUR wert. Damit wäre die Investition um 123,27 Prozent gestiegen.
AIXTRON SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,46 Mrd. Euro. Das AIXTRON SE-IPO fand am 06.11.1997 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des AIXTRON SE-Papiers bei 3,03 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Analysen zu AIXTRON SEmehr Analysen
|04.08.25
|AIXTRON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.25
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|AIXTRON Kaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|31.07.25
|AIXTRON Buy
|Warburg Research
