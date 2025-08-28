AIXTRON Aktie

Rentable AIXTRON SE-Anlage? 28.08.2025 10:03:29

TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AIXTRON SE von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in AIXTRON SE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das AIXTRON SE-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das AIXTRON SE-Papier an diesem Tag bei 5,76 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das AIXTRON SE-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 173,551 AIXTRON SE-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 12,87 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 2 232,73 EUR wert. Damit wäre die Investition um 123,27 Prozent gestiegen.

AIXTRON SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,46 Mrd. Euro. Das AIXTRON SE-IPO fand am 06.11.1997 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des AIXTRON SE-Papiers bei 3,03 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: AIXTRON SE

AIXTRON SE 12,95 0,98% AIXTRON SE

