AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
|Lohnendes AIXTRON SE-Investment?
|
06.11.2025 10:03:50
TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein AIXTRON SE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 06.11.2022 wurde das AIXTRON SE-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die AIXTRON SE-Aktie bei 25,63 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die AIXTRON SE-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 390,168 AIXTRON SE-Aktien. Die gehaltenen AIXTRON SE-Papiere wären am 05.11.2025 6 716,74 EUR wert, da der Schlussstand 17,22 EUR betrug. Damit wäre die Investition 32,83 Prozent weniger wert.
Der AIXTRON SE-Wert an der Börse wurde auf 1,77 Mrd. Euro beziffert. Am 06.11.1997 wurden AIXTRON SE-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des AIXTRON SE-Papiers lag beim Börsengang bei 3,03 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AIXTRON SEmehr Nachrichten
|
09:29
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX beginnt Freitagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:29
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX beginnt Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
06.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
06.11.25
|Börse Frankfurt: Das macht der TecDAX am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Handel: MDAX nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
06.11.25
|XETRA-Handel: TecDAX mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
06.11.25
|MDAX-Handel aktuell: So performt der MDAX mittags (finanzen.at)