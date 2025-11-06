TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein AIXTRON SE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in AIXTRON SE-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 06.11.2022 wurde das AIXTRON SE-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die AIXTRON SE-Aktie bei 25,63 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die AIXTRON SE-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 390,168 AIXTRON SE-Aktien. Die gehaltenen AIXTRON SE-Papiere wären am 05.11.2025 6 716,74 EUR wert, da der Schlussstand 17,22 EUR betrug. Damit wäre die Investition 32,83 Prozent weniger wert.

Der AIXTRON SE-Wert an der Börse wurde auf 1,77 Mrd. Euro beziffert. Am 06.11.1997 wurden AIXTRON SE-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des AIXTRON SE-Papiers lag beim Börsengang bei 3,03 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at