Siltronic Aktie
WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
|Siltronic-Investition im Blick
|
30.12.2025 10:03:41
TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siltronic von vor 10 Jahren abgeworfen
Das Siltronic-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 22,59 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Siltronic-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4,427 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 29.12.2025 auf 47,18 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 208,85 EUR wert. Mit einer Performance von +108,85 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Siltronic-Wert an der Börse wurde auf 1,40 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Analysen zu Siltronic AGmehr Analysen
|12.11.25
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|29.10.25
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Siltronic Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Siltronic AG
|47,70
|1,36%