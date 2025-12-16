TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siltronic von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Siltronic gewesen.

Am 16.12.2022 wurde die Siltronic-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Siltronic-Aktie bei 75,45 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 13,254 Siltronic-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 15.12.2025 auf 48,24 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 639,36 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 36,06 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Siltronic belief sich zuletzt auf 1,43 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at