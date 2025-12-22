United Internet Aktie
WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031
|United Internet-Investment
|
22.12.2025 10:04:06
TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Internet von vor einem Jahr abgeworfen
Das United Internet-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 15,16 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 65,963 United Internet-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 750,66 EUR, da sich der Wert eines United Internet-Anteils am 19.12.2025 auf 26,54 EUR belief. Damit wäre die Investition um 75,07 Prozent gestiegen.
Der United Internet-Wert an der Börse wurde auf 4,59 Mrd. Euro beziffert. Am 23.03.1998 wagte die United Internet-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der Erstkurs des United Internet-Papiers lag beim Börsengang bei 12,27 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
