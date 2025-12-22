United Internet Aktie

United Internet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
United Internet-Investment 22.12.2025 10:04:06

TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Internet von vor einem Jahr abgeworfen

TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Internet von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen United Internet-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Das United Internet-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 15,16 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 65,963 United Internet-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 750,66 EUR, da sich der Wert eines United Internet-Anteils am 19.12.2025 auf 26,54 EUR belief. Damit wäre die Investition um 75,07 Prozent gestiegen.

Der United Internet-Wert an der Börse wurde auf 4,59 Mrd. Euro beziffert. Am 23.03.1998 wagte die United Internet-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der Erstkurs des United Internet-Papiers lag beim Börsengang bei 12,27 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Nachrichten zu United Internet AGmehr Nachrichten