TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in SMA Solar von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren SMA Solar-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurden SMA Solar-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 82,80 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die SMA Solar-Aktie investiert, befänden sich nun 120,773 SMA Solar-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.03.2024 gerechnet (57,20 EUR), wäre das Investment nun 6 908,21 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 30,92 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von SMA Solar belief sich jüngst auf 2,05 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der SMA Solar-Aktie fand am 27.06.2008 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines SMA Solar-Papiers auf 48,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at