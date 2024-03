TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EVOTEC SE-Investment von vor 5 Jahren verloren

Das EVOTEC SE-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren EVOTEC SE-Anteile an diesem Tag 21,43 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 466,636 EVOTEC SE-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 18.03.2024 auf 13,15 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 133,92 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 38,66 Prozent.

EVOTEC SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,24 Mrd. Euro gelistet. EVOTEC SE-Papiere wurden am 10.11.1999 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des EVOTEC SE-Papiers lag damals bei 12,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at