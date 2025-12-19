TecDAX-Wert HENSOLDT-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HENSOLDT von vor 3 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die HENSOLDT-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die HENSOLDT-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 22,20 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 4,505 HENSOLDT-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 18.12.2025 328,60 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 72,95 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 228,60 Prozent.

Der Börsenwert von HENSOLDT belief sich jüngst auf 8,29 Mrd. Euro. HENSOLDT-Papiere wurden am 23.09.2020 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des HENSOLDT-Papiers lag beim Börsengang bei 12,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at