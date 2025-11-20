TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nemetschek SE von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Nemetschek SE-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde das Nemetschek SE-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 47,00 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 21,277 Nemetschek SE-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.11.2025 1 879,79 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 88,35 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 87,98 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Nemetschek SE belief sich zuletzt auf 10,09 Mrd. Euro. Die Nemetschek SE-Aktie wurde am 10.03.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Die Nemetschek SE-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 75,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at