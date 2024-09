TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SMA Solar von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurde das SMA Solar-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 23,15 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die SMA Solar-Aktie investiert, befänden sich nun 432,059 SMA Solar-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 235,04 EUR, da sich der Wert einer SMA Solar-Aktie am 18.09.2024 auf 19,06 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 17,65 Prozent.

Der SMA Solar-Wert an der Börse wurde auf 658,61 Mio. Euro beziffert. Die Erstnotiz des SMA Solar-Papiers fand am 27.06.2008 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des SMA Solar-Anteils belief sich damals auf 48,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at