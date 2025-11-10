TecDAX-Wert SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Das SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 16,00 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 62,500 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.11.2025 gerechnet (30,40 EUR), wäre das Investment nun 1 900,00 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 90,00 Prozent vermehrt.

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 581,11 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at