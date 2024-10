Tesla: Nur ein Autohersteller oder viel mehr? - Analysten rätseln

Die Wall Street scheint unschlüssig darüber zu sein, was für eine Art Unternehmen Tesla nun tatsächlich ist - die Meinungen der Analysten gehen wohl auseinander.

Während einige Analysten die Meinung vertreten, dass Tesla in erster Linie ein Automobilhersteller sei, argumentieren andere, dass der Musk-Konzern vielmehr ein Technologieunternehmen sei, welches über weitreichende Geschäftszweige verfüge.

Tesla als Automobilhersteller

Berichten von TESLARATI zufolge sei Gil Luria, Analyst bei DA Davidson, der Ansicht, dass Tesla aktuell hauptsächlich als Automobilhersteller eingestuft werden sollte. In einer Notiz an Investoren wies er darauf hin, dass über 90 Prozent von Teslas Umsatz aus dem Autogeschäft stammen und Tesla damit klar als Automobilunternehmen zu klassifizieren sei. Dabei zieht Luria den Vergleich zu einer Ente: "Wenn es aussieht wie eine Ente und quakt wie eine Ente, dann ist es wohl auch eine Ente", schrieb er provokant. Kurz gesagt: Teslas Kerngeschäft läge laut Luria derzeit eindeutig in der Automobilindustrie.

Tesla als Technologieplattform

Edison Yu von der Deutschen Bank sehe Tesla hingegen weit über das Autogeschäft hinaus, berichtet TESLARATI. Für ihn sei das Unternehmen keine reine Autofirma, sondern eine umfassende "Technologieplattform". Diese versuche, mehrere Branchen umzugestalten. Yu argumentiere, dass das Unternehmen langfristig insbesondere durch seine anderen Geschäftszweige - wie Energie und künstliche Intelligenz - stark wachsen wird. Besonders die Entwicklung der Energiesparte betrachte er dabei als zukunftsträchtig. Denn: Tesla sei mit innovativen Batteriespeichern und Solarenergie in diesen Sektoren aktiv und könnte daher enorme Wachstumschancen in diesen Bereichen haben.

Das sagt Musk selbst

Elon Musk selbst hat regelmäßig betont, dass das Geschäftsfeld von Tesla weit über Elektroautos hinausgehe. Bereits 2019 argumentierte er, dass der Energiesektor von Tesla langfristig den Automobilbereich hinsichtlich des Wertes überholen könnte. Dabei sehe Musk die Energie- und Solarsparte als Schlüssel zu Teslas Wachstum in den kommenden Jahren. Auch Analysten wie Ben Kallo von Baird sehen in diesem Wachstum den Beginn einer neuen Ära für Tesla, in der das Unternehmen verstärkt als einflussreicher Akteur im Energiesektor wahrgenommen werden könnte, berichtet TESLARATI.

Während Analysten weiterhin darüber zu streiten scheinen, ob Tesla primär ein Automobilunternehmen oder eine Technologieplattform ist, zeichnet sich ab, dass das Unternehmen in verschiedenen Industriezweigen Fuß fasst. Es dürfte spannend bleiben, ob Teslas Energiesparte - wie von Musk prognostiziert - den Automobilbereich tatsächlich langfristig übertreffen wird.

