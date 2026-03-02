Walking Aktie
WKN DE: A0QZ4B / ISIN: US9320361069
|
02.03.2026 11:47:00
Thank You for Walking Away, Netflix
In the words of Nicole Kidman, alone in a multiplex, "somehow, heartbreak feels good in a place like this."Netflix (NASDAQ: NFLX) officially bowed out of the battle for Warner Bros. Discovery (NASDAQ: WBD) late last week. Paramount Skydance (NASDAQ: PSKY) raised its hostile bid for the parent company of HBO, and Netflix conceded that the price was too rich for its blood. Both the winning and losing bidder soared on Friday. You don't see that very often.If you're a subscriber to several of these streaming services, this probably isn't good news. Netflix could've used its scalability to lower prices, or at least bundle the premium offerings at a discount. Paramount Skydance could also take the same path, but given its expanding debt and the combined company's struggles with digital profitability, it might not have the same wiggle room. Is anyone actually paying for Paramount+ with all of the free offers available?
Analysen zu Netflix Inc.
|10:13
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|27.02.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
