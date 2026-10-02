Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
|
02.10.2026 15:04:45
These Analysts Cut Their Forecasts On Nike Following Q1 Results
This article These Analysts Cut Their Forecasts On Nike Following Q1 Results originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nike Inc.
|
02.10.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
02.10.26
|Pluszeichen in New York: Anleger lassen Dow Jones nachmittags steigen (finanzen.at)
|
02.10.26
|Gute Stimmung in New York: So performt der S&P 500 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
02.10.26
|AKTIEN IM FOKUS 3: Nike sackt wegen schwacher Geschäfte auf Tief seit 2013 (dpa-AFX)
|
02.10.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 notiert am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
02.10.26
|Gewinne in New York: mittags Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
|
02.10.26
|adidas und Puma von Nike-Schwäche nicht belastet – JPMorgan senkt adidas-Kursziel (dpa-AFX)
|
02.10.26
|ROUNDUP 2: Nike enttäuscht mit Ausblick und verschärft Sparkurs - Aktie sackt ab (dpa-AFX)
Analysen zu Nike Inc.
|02.10.26
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|02.10.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.26
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|02.10.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.26
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|02.10.26
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Nike Hold
|HSBC
|02.10.26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|02.10.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc (B) Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs -B-
|4 757,50
|0,32%
|Nike Inc.
|30,13
|-3,52%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.