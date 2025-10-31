thyssenkrupp Aktie
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
|
31.10.2025 13:20:00
Thyssenkrupp: Erneuter Chefwechsel bei Stahlsparte - erstmals Frau an Spitze
Nach dem überraschenden Rücktritt von Vorstandschef Dennis Grimm muss die Stahltochter von ThyssenKrupp ihre Führung neu ordnen. Jetzt übernimmt Marie Jaroni das Ruder.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
