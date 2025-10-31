thyssenkrupp Aktie

WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001

31.10.2025 13:20:00

Thyssenkrupp: Erneuter Chefwechsel bei Stahlsparte - mit Marie Jaroni erstmals Frau an Spitze

Nach dem überraschenden Rücktritt von Vorstandschef Dennis Grimm muss die Stahltochter von Thyssenkrupp ihre Führung neu ordnen. Jetzt übernimmt Marie Jaroni das Ruder.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
