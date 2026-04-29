Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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29.04.2026 13:51:20

Tim Cook to step down as Apple CEO, John Ternus to take over

John Ternus, who has long focused ​on design and ‌products at Apple, will lead the iPhone maker as it gears up for an industry change spurred by artificial intelligence.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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