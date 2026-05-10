Top 10: Bester Android-Auto-Wireless-Adapter

Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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10.05.2026 20:00:00
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Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)
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06.05.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet A (ex Google) von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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05.05.26
|Google, xAI and Microsoft agree to US national security reviews of new AI models (Financial Times)
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30.04.26
|Donnerstagshandel in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Handelsende steigen (finanzen.at)
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30.04.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
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30.04.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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30.04.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
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30.04.26
|ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Alphabet-A-Aktie auf 450 Dollar - 'Buy' (dpa-AFX)
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30.04.26
|ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Alphabet A-Aktie auf 425 Dollar - 'Outperform' (dpa-AFX)
Analysen zu Alphabet A (ex Google)
|04.05.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Alphabet A Overweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Alphabet A Overweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Alphabet A Overweight
|Barclays Capital
|30.04.26
|Alphabet A Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|23.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|21.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|10 260,00
|0,98%
|Alphabet A (ex Google)
|329,90
|-3,08%
|Alphabet C (ex Google)
|328,45
|-2,65%
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Der heimische Leitindex zeigte sich am Montag mit klaren Gewinnen, wohingegen sich der deutsche Leitindex wenig verändert präsentierte. Die Wall Street konnte sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die Börsen in Fernost bewegten sich zum Wochenstart in unterschiedliche Richtungen.