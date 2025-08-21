Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|Anleihen
|
21.08.2025 16:52:00
TRATON-Aktie stabil: TRATON setzt auf Australien - Milliardenprogramm zur Wachstumsfinanzierung
"Mit dem neuen AMTN-Programm legen wir den Grundstein für eine weitere nachhaltige und flexible Finanzierung unserer internationalen Wachstumsstrategie - insbesondere im Bereich Financial Services," erklärte TRATON-Finanzvorstand Michael Jackstein laut der Mitteilung.
Mit dem neuen AMTN-Programm reagiere TRATON auf den steigenden Finanzierungsbedarf und konzentriere sich dabei auf Währungsdiversifizierung und die Ausweitung der regionalen Investorenbasis, teilte der Konzern weiter mit. Das australische Anleiheprogramm ergänze das bestehende European-Medium-Term-Note-Programm in Höhe von 18,0 Milliarden Euro und eröffne dem Konzern Zugang zu neuen Investorengruppen in Australien, Neuseeland, Japan, Singapur sowie Hongkong.
Die TRATON-Aktie zeigt sich via XETRA zeitweise marginale 0,06 Prozent tiefer bei 31,56 Euro.
DOW JONES
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Volkswagen (VW) St.mehr Nachrichten
Analysen zu Volkswagen (VW) St.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|TRATON
|31,54
|0,19%
|Volkswagen AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Pfd Sh
|9,85
|-0,51%
|Volkswagen (VW) St.
|103,00
|-0,19%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|101,10
|0,30%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZurückhaltung vor Jackson Hole: ATX schwächer -- DAX stabil -- Wall Street leichter -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt gibt am Donnerstag nach, während der deutsche Leitindex sich kaum vom Fleck bewegt. An der Wall Street kommt es am Donnerstag zu Abgaben. An den Märkten in Asien waren am Donnerstag überwiegend negative Vorzeichen zu sehen.