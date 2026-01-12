Airbus Aktie

12.01.2026 10:03:52

Airbus SE Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Airbus von 205 auf 210 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst George McWhirter setzt laut seiner Einschätzung vom Sonntag nach wie vor auf Rüstungswerte. Die US-Militäraktion in Venezuela sowie die Grönland-Frage hätten die geopolitische Unsicherheit weiter erhöht. Seine Erwartung eines Dekade langen Anstiegs der europäischen Rüstungsausgaben sieht er bestätigt. Die Rüstungsbranche sei zudem niedriger bewertet als der Bereich zivile Luftfahrt. Bei Airbus sieht er gewisse Risiken für die Auslieferungsziele für 2026./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2026 / 17:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus SE Hold
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
210,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
215,75 € 		Abst. Kursziel*:
-2,67%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
215,55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2,57%
Analyst Name::
George McWhirter 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

