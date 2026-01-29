Airbus Aktie
|195,34EUR
|-0,20EUR
|-0,10%
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
Airbus SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Christophe Menard gab seinen Schätzungen in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht von Airbus Mitte Februar den letzten Feinschliff. Der Barmittelzufluss sei noch die große Unbekannte./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Buy
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
250,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
195,00 €
|
Abst. Kursziel*:
28,21%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
195,34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,98%
|
Analyst Name::
Christophe Menard
|
KGV*:
-
Analysen zu Airbus SE
|12:35
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|12:35
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|12:35
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|195,10
|-0,23%
