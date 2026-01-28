Airbus Aktie
|195,60EUR
|-3,76EUR
|-1,89%
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
Airbus SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Die jüngst negative Kursreaktion auf vorsichtige Äußerungen von Airbus in der Telefonrunde mit Analysten vor den Quartalszahlen des Flugzeugherstellers sei übertrieben gewesen, schrieb Ken Herbert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 12:51 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 12:51 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Outperform
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
235,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
196,24 €
|
Abst. Kursziel*:
19,75%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
195,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,14%
|
Analyst Name::
Ken Herbert
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Airbus SE
|
17:59
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
17:59
|Verluste in Paris: CAC 40 beendet die Mittwochssitzung im Minus (finanzen.at)
|
17:59
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
17:59
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX sackt zum Ende des Mittwochshandels ab (finanzen.at)
|
15:58
|Verluste in Frankfurt: DAX verbucht nachmittags Abschläge (finanzen.at)
|
15:58
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Mittwochnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
15:58
|Handel in Europa: STOXX 50 sackt nachmittags ab (finanzen.at)
|
15:58
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Airbus SE
|19:59
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|06:37
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|19:59
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|06:37
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|19:59
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|06:37
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.01.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|03.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|195,66
|-1,86%
Aktuelle Aktienanalysen
|19:59
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|19:58
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19:03
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|16:14
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|14:40
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|13:20
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:17
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:27
|Boeing Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:53
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|11:43
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|11:00
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|10:59
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|10:56
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|10:33
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|10:32
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|10:12
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:45
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|09:41
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:19
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|09:10
|HENSOLDT Equal-weight
|Morgan Stanley
|09:06
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|08:52
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:52
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|08:44
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:28
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:23
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:10
|Continental Buy
|UBS AG
|08:09
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|07:53
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|07:47
|United Parcel Service Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:46
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:45
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|07:27
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:20
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:59
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:57
|PUMA Equal Weight
|Barclays Capital
|06:48
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:41
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:37
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:25
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:24
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:23
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|06:11
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:11
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|27.01.26
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.