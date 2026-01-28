Airbus Aktie
|198,34EUR
|-1,02EUR
|-0,51%
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
28.01.2026 06:37:40
Airbus SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Airbus von 255 auf 240 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst David Perry passte seine Schätzungen am Dienstagabend an geringere Flugzeug-Auslieferungen und den schwachen US-Dollar an./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 21:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 21:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Overweight
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
240,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
199,56 €
|
Abst. Kursziel*:
20,26%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
198,34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,00%
|
Analyst Name::
David H Perry
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Airbus SE
|06:37
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|199,06
|-0,15%
